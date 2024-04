L’intervista Landolfi | Festeggiamo piuttosto il 18 aprile - quando l’Italia scelse la libert - la democraz -a, l’Occidente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Mario, ex ministro delle Comunicazioni del governo Berlusconi III, fu eletto deputato nelle elezioni del ’94 che mandarono in frantumi la gioiosa macchina da guerra dei progressisti. Era il 27 marzo. Un mese dopo, in occasione del 25, la sinistra chiamò a raccolta le sue schiere ferite per una rivincita di piazza. Cioè proprio quello che domani, 252024, si intende replicare a Milano. Trent’anni dopo. Qual era il clima del ’94 rispetto al 25? Era rovente come adesso. Per la sinistra c’è sempre un fascista protempore da contestare, da aggredire, da espellere dal corteo, fu contestato anche Umberto Bossi nonostante avesse fatto campagna elettorale parlando di “porcilaia fascista”. Poi hanno contestato anche il padre partigiano di Letizia Moratti. Il 25era e resta ...