Hadia salvata dalla scuola | Ho scoperto cos’è la libertà

(Di giovedì 25 aprile 2024) La proposta di tenere le scuole aperte d’estate ha creato una spaccatura fra chi ritiene sia un modo per “parcheggiare” i bambini e chi, come me, pensa sia una buona opportunità per quegli studenti che nella loro quotidianità non hanno spazi dove coltivare relazioni e sperimentare attività formative. Da bambina mi sarebbe piaciuto frequentare lain estate: fin da piccola, lami ha permesso di conoscere un mondo opposto rispetto ai valori che mi venivano trasmessi a casa, in una famiglia straniera che ha avuto sulle proprie spalle tre ragazze da crescere e da integrare preservando in parte i valori del paese d’origine. La lingua, la cultura e le usanze tipiche dello Stato in cui i miei genitori hanno scelto di mettere radici le ho assorbite attraverso l’unico contatto che ho avuto con l’enorme mondo che mi circondava: la ...