Fassino denunciato per furto di profumo Si era lamentato di guadagnare poco

Quando al duty free di un aeroporto leggi solo ‘ free ’ è un problema. Piero Fassino , ex ministro della Giustizia e deputato del Partito democratico, è stato denunciato per furto di un profumo dal valore di 100 euro al duty free dell’aeroporto di ...

L'episodio avvenuto a Fiumicino il 15 aprile. Il parlamentare del Pd, all'interno di un duty free , aveva messo il profumo in tasca. «Ma solo per rispondere al telefono»L'episodio avvenuto a Fiumicino il 15 aprile. Il parlamentare del Pd, ...

denunciato per tentato furto , Piero Fassino , deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia. A un duty free dell'aeroporto di Fiumicino , secondo l'accusa dei responsabili del negozio, si sarebbe impossessato di un profumo da 100 euro. La notizia è ...

Profumo di guai per Piero fassino: denunciato per il tentato furto di una boccetta di Chanel - L’eurodeputato del Pd si difende: “Volevo pagare. Mi è squillato il cellulare e ho messo la confezione in tasca, intanto cercavo la cassa”. Ma le immagini delle telecamere del duty-free lo smentiscono ...liberatv.ch

Piero fassino denunciato per tentato furto di un profumo in aeroporto - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa

Piero fassino denunciato per tentato furto di un profumo. “Stupito, pensavo di avere chiarito tutto. Mai rubato in vita mia” - L’episodio a Fiumicino: “Con il trolley in mano e il cellulare nell'altra, non avendo ancora tre mani ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo ...ilsecoloxix