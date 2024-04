fallout e gli altri: come i videogiochi ci raccontano l'apocalisse - Il successo della serie tv dedicata a fallout ha riacceso i riflettori non soltanto sulla saga videoludica di Bethesda, ma in generale su tutti i videogiochi ad ambientazione post-apocalittica. Sin da ...wired

La colonna sonora di fallout sta ricevendo il trattamento in vinile - L'acquisto di colonne sonore di giochi su vinile sta diventando sempre più popolare man mano che le nuove generazioni di giocatori scoprono il caldo suono analogico della cera e le grandi e bellissime ...gamereactor

La colonna sonora di fallout è una bomba atomica: tutte le canzoni della serie TV - Johnny Cash, Ella Fitzgerald, Buddy Holly, Django Reinhardt, The Ink Spots, Nat King Cole, Perry Como e molti altri. L’apocalisse nucleare non ha mai avuto un suono così gradevole.techprincess