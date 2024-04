Calendario Europei canottaggio 2024 oggi | orari 25 aprile - t - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Glidie parascatteranno a Szeged, in Ungheria,, giovedì 25: si partirà con le batterie e le preliminary race in sessione unica, dalle ore 10.05 alle ore 13.40 e l’Italia sarà subito grande protagonista. Saranno in acqua quest’, infatti, 13 delle 14 imbarcazioni azzurre insu 25 specialità in programma, con l’unica eccezione del quattro con PR3 misto, che farà il proprio esordio domani. Saranno 11 le imbarcazioni azzurre impegnate nelle batterie, mentre le due ammiraglie affronteranno le preliminary race. Per questa prima giornata di gare, in cui sono calendarizzate soltanto le batterie e le preliminary race in sessione unica, la diretta tv non sarà prevista, così come non è in programma la ...