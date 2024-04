Ale Rossi e quelle due stagioni in bianconero | La Juventus non regalerà nulla alla Vis

(Di giovedì 25 aprile 2024) Due anni a Torino, uno con gli Allievi nazionali e uno con la Berretti. Aleè, con Stramaccioni, l’unico giocatore della Vis ad avere vestito la maglia della. E’ accaduto nella stagione 2005-06 e in quella seguente quando, dopo quattro anni di settore giovanileVis, Ale "piedi buoni" (visione di gioco e tecnica da professionista) fu ingaggiato ddopo un provino., che ricordi ha di quegli anni? "Assieme a quella vissuta con la Vis, è stata l’esperienza più bella della mia vita. Lasciavo Pesaro per realizzare il mio sogno ed ero pieno di entusiasmo. Una esperienza che ripeterei mille volte, perchè è stata molto formativa sotto tutti gli aspetti. A Torino ho conosciuto compagni di squadra con cui ancora ci sentiamo e che sono tutti in Lega Pro: ...

“Anche se non sarò più qui l’anno prossimo , il mio obiettivo è che la Juve torni in Champions League”. Queste le parole di Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus , nel corso di un’intervista a Sky Sport dopo il derby della Mole pareggiato ...

Convalescente, ma non ancora del tutto guarita. Lo 0-0 della Juventus nel Derby della Mole contro il Torino ha confermato come la squadra di...

Udinese-Roma, chi gioca il recupero - Visualizzazioni: 4 Il tanto atteso recupero dell’ultimo stralcio della partita Udinese-Roma, interrotta il 14 aprile per il malore di Ndicka, ci sarà oggi: ecco chi può giocare. Oggi, prossimi al fisc ...calciostyle

Accadde oggi: 25 aprile, il giorno in cui Konan distrusse la Juve (VIDEO) - Sono passati 13 anni ma i tifosi non hanno dimenticato la soddisfazione di una partita tanto sudata quanto meritata in casa della squadra bianconera, allora campione in carica. La vittoria fu il ...calciolecce

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 25 aprile - Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...calciomercato