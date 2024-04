25 aprile - il premier Meloni all’Altare della Patria Rischio scontri in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 aprile 2024)e presidente Mattarellain una Roma blindata per il. Controlli rafforzati anche in altre città. Le celebrazioni per la FestaLiberazione sono in programma in. Manifestazioni che aumentano ildie per questo motivo si è deciso di rafforzare i controlli nei principali centri e nei luoghi considerati sensibili in questo 25. Ilper questo 25– cityrumors.it – foto AnsaA Roma questa mattina la consueta cerimonia ...