Tutte le novità di The Witcher 4

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Talvolta una buona notizia non basta e se ne vincono due. Le riprese di The4 sono iniziate e mentre la troupe era impegnata in Gran Bretagna, pronta a rimettere in piedi l'universo magico e dark di Geralt di Rivia, Netflix ha sorpreso i fan con un ulteriore aggiornamento: la conferma di una quinta e ultima stagione, le cui riprese inizieranno non appena terminate quelle della quarta, dopodiché saluteremo il personaggio nato tra le pagine dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. A dare lustro e celebrità (almeno sul piccolo schermo) al cacciatore di mostri con incredibili poteri è stato fino a ora Henry Cavill, che però, per gli ultimi due capitoli, adattamento dei libri Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, ha passato il testimone al collega australiano Liam Hemsworth. Un importante passaggio di testimone Come fantasy The ...