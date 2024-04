Uomo con sindrome dell’autoproduzione di birra assolto per guida in stato di ebbrezza | cos’è

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 aprile 2024) Una raraè in grado di innescare la produzione endogena (cioè interna al nostro organismo) di alcol etilico. L'etanolo può essere rilevato da un etilometro e far risultare "ubriaco" il paziente, come nel caso di un quarantenne belga finito in tribunale e oradalle accuse diindi. Ecco cosa sappiamo sulladell'autoproduzione di