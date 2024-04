Scuola attiva corsi STEM alla Primaria per sole studentesse Malcontento tra i genitori - garantire parità di genere

Uno spazio per parlare, per confrontarsi e per acquisire consapevolezza, aperto sia alle ragazze, sia ai ragazzi,e gestito da un team femminile. Si tratta di Un posto per me, uno sportello di ...

A Scuola corsi Stem solo per alunne, 'è discriminatorio' - In una Scuola primaria di Fidenza, nel parmense, sarebbe stato attivato un corso pomeridiano per il potenziamento delle competenze digitali riservato solo alle alunne, esclusi i maschi. A denunciare ...ansa

La Scuola via Masci di Chieti premiata per la promozione della sostenibilità ambientale - Il riconoscimento nell'ambito di "Scuole viaggianti", il progetto ambientale di Estra che ha coinvolto oltre 23mila studenti e più di 1.500 docenti di 838 istituti in Abruzzo, Marche, Molise, Toscana ...chietitoday

Enjob Caffè a Tonezza: Scuola e aziende insieme per l’inserimento lavorativo dei giovani - Si è svolta con successo nella Scuola alberghiera Engim “E. Reffo” di Tonezza del Cimone la quinta edizione di Enjob Caffè, l’iniziativa di Engim volta a favorire l’incontro e la reciproca conoscenza ...altovicentinonline