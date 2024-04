Per dare nuova vita agli edifici non basta demolire - bisogna bonificare e riciclare

22 aprile - Giornata Mondiale della Terra : un giorno per ricordare l’importanza del Pianeta. La Terra è il bene più prezioso che possediamo; proprio per questo motivo dobbiamo impegnarci a tutelarne la salute: la Giornata Mondiale della Terra non è solo una celebrazione, ma anche un invito ...

L’Ucraina rischia di perdere la guerra e l’Occidente non può stare a guardare Da un anno la guerra in Ucraina è entrata in una fase di stallo in cui Kyjiv non riesce a ottenere successi significativi. La presa di Avdiivka da parte dei russi, per esempio, ha colpito molto ...

La letteratura per ragazzi lavora su meccanismi emotivi e ci aiuta a guardare il mondo con quattro occhi : i nostri e quelli del bambino che è in noi Se siete tra quelli che “figuriamoci un libro per ragazzi”, dopo questo articolo forse vi verrà voglia di provare a entrare tra le pagine di qualche storia che non avreste mai considerato, per ...

Aiuta una donna in difficoltà - picchiato a sangue a Rimini : tre denunciati. A Napoli un ferito per sedare una rissa Aggrediti e feriti per aver cercato di Aiutare persone in difficoltà o per tentare di mediare durante una rissa. Episodi simili accaduti nella notte di sabato: a Rimini, dove un giovane è stato ...

La letteratura per ragazzi lavora su meccanismi emotivi e ci aiuta a guardare il mondo con quattro occhi : i nostri e quelli del bambino che è in noi Se siete tra quelli che “figuriamoci un libro per ragazzi”, dopo questo articolo forse vi verrà voglia di provare a entrare tra le pagine di qualche storia che non avreste mai considerato, per ...