Mussa: "Occasione persa. Ora andiamo oltre" - La Pergolettese rischia la retrocessione e si giocherà la salvezza nell'ultima partita contro la Giana. Il tecnico Mussa deluso per il pareggio contro l'AlbinoLeffe.ilgiorno

Messina, partitella in famiglia: Ortisi non impiegato, Franco out in anticipo per precauzione - In casa Messina partitella in famiglia quest'oggi, in vista del match col Potenza. Mister Modica ha impiegato l’intera rosa, ad eccezione del terzino sinistro Pasqualino Ortisi, che ...tuttoc

Offanengo ed Excelsior avanti piano: 0-0 - Offanengo ed Excelsior pareggiano 0-0 e avanzano a piccoli passi verso la salvezza. Il momento clou è l'Occasione per l'Excelsior che ha un calcio di rigore ma Montagnari para il tiro di ...sportgrigiorosso