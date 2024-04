Milano - violenze e torture nel carcere minorile Beccaria | 21 misure cautelari

violenze e torture su minori in carcere: sgominato un sistema di abusi, 21 misure cautelari - Custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici agenti della Polizia Penitenziaria, sospensione dai pubblici uffici nei confronti di altri otto dipendenti dello stesso corpo di polizia.laprovinciadivarese

Torture nel carcere minorile Beccaria di Milano, 13 agenti arrestati - Arrestati 13 agenti della Polizia penitenziaria accusati di maltrattamenti sui minori detenuti nel carcere di Beccaria di Milano.lettera43

Resta in carcere l’insegnante d’asilo accusato di abusi sessuali, il giudice: “È assolutamente pericoloso” - Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e la misura cautelare in carcere per il maestro di religione arrestato per abusi sessuali ...fanpage