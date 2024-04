Giornata mondiale della Terra | Io - missionario in Amazzonia per aiutare un popolo e il Creato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Fra’ Paolo è piemontese di nascita eper vocazione. Vive in Brasile, nella foresta da 17 anni. La sua oggi, in occasione, è una testimonianza di "attaccamento al", con tutte le sue creature: la vegetazione, gli animali, la, gli uomini e e le donne. L’Alto Solimões, dove vive il frate, è una riserva indigena delimitata chiamata Eware. Per i Ticuna, Eware è un luogomitologiaCreazione dove furono creati i popoli e tutte le etnie, un luogo sacro. Questa è l’, l’enorme estensione di foresta pluviale ricca di biodiversità che si stende su 7 milioni di chilometri quadrati (quasi 20 volte l’Italia) su parte di sette stati ...