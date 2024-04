Clima - l' Europa è il continente che si sta riscaldando di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'è ilche si stapiù rapidamente, con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. Lo afferma il rapporto sullo 'Stato europeo del2023' redatto da Copernicus e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), rilevando che i tre anni più caldi sono stati a partire dal 2020 e i dieci più caldi dal 2007. La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Secondo le stime dell'International Disaster Database, nel 2023 insono morte 63 persone per tempeste, 44 per inondazioni e 44 per incendi. Le perdite economiche sono stimate in oltre 13,4 miliardi. Il rapporto è ricco di dati e di contrasti. L' "estate prolungata" (da giugno a settembre) ha visto ondate di calore, incendi, siccità e inondazioni. Con un solo ...