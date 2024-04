Bimbo azzannato e ucciso da pitbull a Eboli I cani al servizio sanitario per decidere se abbatterli o no

AGI - Un bambino di 15 mesi è morto dopo essere stato azzannato da due pitbull . È accaduto questa mattina in località Campolongo di Eboli, nel Salernitano . Secondo una prima ricostruzione, ...

Anche la mamma del bambino ucciso da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli, è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie - in pericolo di vita. A quanto si ...