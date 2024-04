Paderno - il saluto di Ezio Casati | Mi hanno proposto le Europe - ma finisco da sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024)Dugnano (Milano), 21 aprile 2024 – Il “no” alla candidatura alle elnie, l’assenza dalla competizione cittadina alle porte, il ritiro da ogni ruolo istituzionale.ha ufficialmente salutato la città, dopo questi cinque anni da, nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale. “Non posso non nascondere una certa emozione perché questa è l’ultima seduta e non siederò certamente in nessun ruolo per la prosecuzione della mia vita in quest’aula. Condivido gratitudine e ringraziamento alla Giunta, che mi ha accompagnato in questi cinque anni, ai consiglieri di maggioranza checondiviso percorsi e scelte con impegno e anche con un confronto continuo, a quelli di minoranza che nei momenti più difficili, come la pandemia, ...