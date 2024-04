Monza-Atalanta - le formazioni ufficiali | esordio da titolare per El Bilal

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024). Diversi cambi rispetto alla sfida con il Liverpool, con vista, inevitabilmente, sulla sfida contro la Fiorentina: ledi, match valido per la 33ª giornata di Serie A. LediIN ATTESA DI CONFERMA –(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino A disp. Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Caldirola, Pereira, Donati, Kyriakopoulos, Vignato, Maldini, V. Carboni, Caprari, Colombo.(3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Lookman, El, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, ...