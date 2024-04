LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA | Brown beffa Longo Borghini in uno sprint atipico

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADALLE 10.15 18:21 Podio completato da Demi Vollering. L’olandese non ha avuto lo spunto decisivo dopo aver speso numerose energie sulle Còte. 18:20 Un altro secondo posto dunque per la piemontese, che archivia con un nuovo podio una fantastica parte di stagione dedicata alle classiche. 18:19 Cheper una grande Elisa. La campionessa italiana ha lanciato la volata in maniera corretta ma è stata superata da una stoicaa 30 metri dal traguardo. L’australiana faceva parte della fuga della prima ora. GRACEVINCE LA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 17:53 Ci siamo! Inizia Còte de la Rouche-aux-Focons! Ultimo appello per le big, con il gruppo che in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 18:07 Riprese Chabbey, Brown e Cadzow. Sono dunque in sei al comando a 9000 metri dall’arrivo! 18:05 ... (oasport)

Liegi-Bastogne-Liegi 2024, Pogacar: "Vittoria fantastica, speciale arrivare al traguardo da solo" - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi DALLE 10.15 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2024. Chiusura in b ...informazione

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA: Pogacar in solitaria a 20 km dal traguardo, grande bagarre per la seconda posizione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi FEMMINILE DALLE 15.00 16.04 Mai domo Pogacar, che continua a ...oasport

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi DALLE 10.15 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...oasport