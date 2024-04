Il Cardiff chiede 120 milioni al Nantes per Sala - cita uno studio | con lui in campo sarebbe rimasto in Premier League

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 21 aprile 2024) L'attaccante argentino è morto 5 anni un tragico incidente aereo ma non può ancora riposare in pace. Il club gallese, già condannato dalla Fifa a pagare ai francesi l'intero importo dell'acquisto, si aggrappa a unodi una società per quantificare il danno sportivo e morale subito.