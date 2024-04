La spagnola Ebro e la cinese Chery svilupperanno assieme nuove auto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024) Barcellona, 20 apr – (Xinhua) – L’aziendamobilistica-EV Motors e lamobile hanno firmato ieri un patto per sviluppare nuovi veicoli elettrici attraverso una joint venture nella citta’nord-orientale di Barcellona. In base all’alleanza,diventera’ il primo costruttoremobilisticoa produrre veicoli in Europa, presso le strutture disituate in un ex stabilimento di Nissan chiuso nel 2021. La joint venture nell’area portuale di Zona Franca di Barcellona creera’ 1.250 posti di lavoro e dovrebbe produrre 50.000 veicoli nel 2027, che triplicheranno a 150.000 nel 2029. “Questo accordo per la produzione congiunta di ...