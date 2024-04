Djokovic si ritira - non giocherà a Madrid | Sinner testa di serie n° 1

(Di sabato 20 aprile 2024) Il numero uno del mondo Novakha dato forfait al torneo Atp Masters 1000 di, in programma dal 24 aprile al 5 maggio 2024, sui campi in terra battuta della ‘Caja Magica’. A dare l’annuncio i media serbi. Il francese Luca Van Assche prenderà il posto diin tabellone. L’assenza del 36enne di Belgrado fa sì che la primadidel Masters 1000 spagnolo sarà il 22enne azzurro Jannik. Il sorteggio del torneo sarà effettuato lunedì prossimo. L'articolo CalcioWeb.

Novak Djokovic non giocherà al Miami Open alla fine di questo mese, scegliendo di saltare l’evento dopo l’uscita a Indian Wells. Secondo la testata serba Sport Klub, Djokovic è rimasto rimasto ... (ilfattoquotidiano)

A Djokovic è bastato perdere con Nardi a Indian Wells (e cancellarsi da Miami), per alzare la marea del “ quando si ritira? ”. E’ un attimo, quando hai 37 anni. Anche se sei ancora il numero 1 del ... (ilnapolista)

Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Sinner testa di serie numero 1: è la prima volta nella storia per un italiano - Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. La notizia era già nell’aria da un po’ e adesso è ufficiale. Il numero 1 del mondo continua la preparazione in vista dei tornei di Roma e poi ...ilfattoquotidiano

Casper Ruud: "Ricorderò la vittoria contro Novak Djokovic per tutta la vita" - Prima vittoria contro Novak Djokovic dopo cinque partite e undici set persi; prima finale in un Masters 1000 sulla terra battuta; primo successo contro il numero uno del mondo. Casper Ruud ha vissuto ...tennisworlditalia

DIRETTA/ Musetti Djokovic (risultato finale 5-7 3-6): Lorenzo eliminato (Atp Montecarlo 2024, 11 aprile) - Diretta Musetti Djokovic Atp Montecarlo 2024, risultato finale 5-7 3-6: il carrarese viene eliminato agli ottavi, Nole si prende così la sua rivincita.ilsussidiario