Convocati Fiorentina | assenti Gonzalez - Beltra - Bonaventura e Belotti contro la Salernitana

Vincenzo Italiano ha reso noti i convocati per la sfida europea contro il Viktoria Plzen . Ecco i nomi del tecnico La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il ... (calcionews24)

Convocati Fiorentina, ecco la lista per la Conference League in vista della sfida contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca Ecco i Convocati della Fiorentina per quanto riguarda la sfida di ... (calcionews24)