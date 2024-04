Zilli | I conti dopo Olbia - ora giochiamocela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Raramente un centravanti che segna due gol in quasi tre mesi riesce riscuotere tanti consensi come quelli ottenuti da Massimonel suo primo periodo in biancazzurro. La doppietta al Gubbio è ancora nella mente dei tifosi spallini, che dell’attaccante cresciuto nella Lazio però apprezzano soprattutto la generosità, la determinazione e certe caratteristiche da numero 9 vecchio stampo che da queste parti non si vedevano da tempo. "Quando sono arrivato a Ferrara, la situazione era molto complicata – ricorda l’attaccante –. C’erano aspettative e pressioni, ma avevo le idee chiare: a prescindere dai gol mi sono posto l’obiettivo di dare una mano ai compagni in ogni fase di gioco, anche soltanto tenendo palla per fare salire la squadra". Le prime settimane però sono state da incubo, giusto? "In realtà non avevamo giocato così male, ma contro Perugia, Juventus Next ...