Televoto Isola dei Famosi - sondaggi e percentuali oggi | chi viene eliminato

(Di venerdì 19 aprile 2024) La quarta puntata del reality è stata caratterizzata, e quasi polarizzata, dal caso Benigno. L'attore palermitano, escluso dalla competizione per motivi comportamentali, ha postato durante il giorno tra video al veleno sui suoi profili in cui lancia pesanti accuse alla produzione e ai vertici di Med

L'attore siciliano era sbarcato in Honduras nel corso della seconda puntata andata in onda l'11 aprile Nuovo ritiro all' Isola dei Famosi , dopo Francesca Bergesio, uscita dal programma a causa di un ... (movieplayer)

Isola dei Famosi 2024, Benigno accusa Mediaset dopo la squalifica: «Mi hanno offerto soldi». Come sta Marina Suma I sondaggi e il Televoto - Stasera in tv andrà in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2024 e si annunciano scintille. La squalifica di Francesco Benigno a causa di comportamenti non consoni al ...ilmessaggero

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria rompe il silenzio sul caso Benigno: “Abbiamo preferito non mostrare le immagini per…” - Nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha fatto chiarezza sul caso Francesco Benigno.tvdaily

Isola dei famosi, le pagelle: Francesco Benigno censurato (0), Daniele Tedeschi scoppia fegati (7), i gruppetti (6), punizioni e Covid (3) - Artur Dainese, Peppe di Napoli, Khady Gueye, Maité Yanes e Alvina Verecondi Scortecci sono i nominati della quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Una serata che almeno sulla carta ...leggo