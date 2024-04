La violenza della polizia è vergognosa | lo sfregio di Luca Boccoli - sconcerto in studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sono ormai 3 giorni che i collettivi studenteschi dell'Università La Sapienza di Roma sono in presidio con delle tende all'interno dell'ateneo, per protestare contro gli accordi di ricerca con le università d'Israele che sono stati confermati e non sciolti, nonostante la guerra in corso contro la Palestina. Il codone di protesta è cominciato con uno slogan preciso: “Fuori la guerra dall'Università”. Ed ora alcuni di loro si sono incatenati e hanno anche iniziato uno scioperofame. Nel bel mezzo, c'è stata una manifestazione che ha portato circa 300 studenti a scontrarsi duramente con le forze dell'ordine, causando danni, incidenti e feriti. Sarebbero addirittura 27 gli agenti rimasti colpiti dalladegli studenti, per la precisione 25 poliziotti e 2 carabinieri. Due poliziotti del reparto mobile hanno subìto una prognosi da 20 e 21 ...