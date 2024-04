Intesa Sanpaolo e Quid Informatica | accordo strategico per lo sviluppo digitale del gruppo bancario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024)hanno sottoscritto unquadro che consentirà a isybank – la bancadial centro del piano industriale e dellotecnologico del– il lancio nei prossimi mesi dei prodotti di finanziamento per la propria clientela. Qinetic fornirà il sistema core e le funzioni specialistiche per la gestione del ciclo di vita di prestiti personali e mutui di isybank, contribuendo alla trasformazionecon un prodotto cloud-ready, unitamente ai successivi servizi di manutenzione applicativa a supporto dell’esercizio. Qinetic è una piattaforma per la gestione dei processi del credito ideata e sviluppata per ...