F1 - Frederic Vasseur | Faticato a portare in temperatura le gomme sul bagnat - ma fiducia per domenica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pioggia assolutamente poco propizia per la Ferrari nella Sprint Qualifying del GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Shanghai il primo week end con la Sprint Race è stato all’insegna dell’incertezza, con un time-attack per lo schieramento della gara di 100 km (circa) di domani, condizionata dal meteo e dal fatto di affrontare un tracciato con pochi riferimenti. Il più bravo è stato il britannico Lando Norris, su McLaren, mentre il leader della classifica, Max Verstappen (Red Bull), ha concluso in quarta posizione, preceduto anche da Lewis Hamilton (Mercedes) e da Fernando Alonso (Aston Martin). Le due Rosse non sono andate oltre il quinto e settimo posto, con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, in testacoda all’inizio della SQ3. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della Ferrari,...