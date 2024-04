Corteo Fridays for Future a Milano - al clima si aggiunge la richiesta di cessate il fuoco in Palestina | Stop al genocidio – Video

(Di venerdì 19 aprile 2024) È in corso in diverse città italiane lo sciopero per ilindetto daForItalia, la branca italiana del movimento dei giovani ispirato da Greta Thunberg. Ragazze e ragazzi uniscono ai temitici anche temi politici e sociali, come ladi unilin, la scuola, il G7 in Puglia, le vertenze sindacali come quelle della Gkn, le lotte transfemministe, le disuguaglianze fra il Nord e il Sud del mondo, la contestazione al Piano Mattei, all’Eni e al raddoppio del gasdotto Tap. Per Leonardo Sordino “serve una spinta decisa verso l’uscita dal fossile: se vogliamo davvero rimanere i +1.5°C, dobbiamo seguire le indicazioni che la scienza ci ha dato già da tempo. L’ultimo rapporto dell’Ipcc è chiaro: la ...

A Milano 200 studenti in Corteo per Fridays for Future - È partito da largo Cairoli a Milano il Corteo studentesco organizzato da Fridays for Future "per la giustizia climatica". Nella giornata dello sciopero globale per il clima, circa 200 ragazzi milanesi ...ansa

Fridays for future, un migliaio in Corteo a Torino - "Clima pace lavoro": dietro a questo striscione sono partiti in Corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei Fridays For Future, a Torino. (ANSA) ...ansa

Tornano in piazza i "Fridays for future", slogan sul clima e pro Palestina - Tornano in piazza gli studenti di Fridays for future. Un Corteo che precede quello nazionale di domani, dalle 15 a Porta Venezia. Il ritrovo in largo Cairoli, poi la partenza del Corteo.rainews