Cina | al via 14mo BJIFF per stimolare scambi culturali

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pechino, 19 apr – (Xinhua) – La 14ma edizione del Beijing International Film Festival () ha preso il via ieri nella capitale cinese, accogliendo registi nazionali e stranieri per discutere dello sviluppo del cinema e promuovere glinel settore. I membri della giuria delPremio Tiantan deldi quest’anno, guidati dal regista serbo Emir Kusturica come presidente della giuria, hanno presenziato alla cerimonia di apertura. Quest’anno hanno partecipato al concorso un totale di 1.509 film provenienti da 118 Paesi e regioni e 15 sono stati selezionati per concorrere al Premio Tiantan. Il Brasile e’ stato invitato come ospite d’onore di quest’anno, poiche’ nel 2024 ricorre il 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche trae ...

