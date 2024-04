Allerta Amber | cos’è il metodo americano per bambini scomparsi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 aprile 2024) La sparizione di un minore, sia esso un bambino o un adolescente, desta sempre e comunque molta preoccupazione all’interno di una comunità. La rapidità con cui si attivano le ricerche rappresenta un elemento cruciale. Il tempo è un fattore determinante. Infatti, le prime ore di ricerca determinano, il più delle volte, il ritrovamento della persona. Negli Stati Uniti, per far fronte al problema, è stato creato unad hoc, che gli stessi cittadini hanno ribattezzato “” (America’s Missing: Broadcast Emergency Response). Nel corso degli ultimi decenni, ormai sempre più Paesi hanno cominciato a dotarsi di sistemi di segnalazione sempre più capillari per facilitare il più possibile la circolazione d’informazioni utili. Nel dettaglio, l’è attivo ormai dagli inizi degli anni ...