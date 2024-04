Sandokan - il reboot della serie tv con Can Yaman | iniziano le riprese

Can Yaman sarà Sandokan nel reboot della serie tv cult - Il mitico pirata delle avventure letterarie di Salgari torna sulla Rai con le fattezze del celebre attore turco. Nel cast anche Ed Westwick di Gossip Girl nei panni del villain ...wired

Ed Westwick, John Hannah, Alanah Bloor Join Turkish Star Can Yaman in ‘Sandokan’ TV Series reboot as Production Starts (EXCLUSIVE) - Ed Westwick, John Hannah and British newcomer Alanah Bloor are joining Turkish star Can Yaman in Lux Vide's 'Sandokan' reboot as production starts.variety

Can Yaman, in Calabria si lavora per Sandokan: al via le riprese - Tra poche settimane inizieranno le riprese della nuova fiction con Can Yaman, Sandokan. A Lamezia Terme è già iniziata la costruzione del set.msn