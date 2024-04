Mercato auto Europa - immatricolazioni giù del 5,2% Ma il primo trimestre è positivo | +4,4%

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’dell’fatica. In marzo, secondo i dati dell’ACEA, l’associazione che rappresenta i costruttori he operano nel Vecchio Continente, lesono scese del 5,2% nell’Unione Europea, poco sopra il milione di esemplari. Considerando anche il Regno Unito (+10,4% nel mese) e i paesi dell’EFTA (Islanda, -71%, Norvegia, -50%, e Svizzera, -7%) la flessione è del 2,8%. Per il Centro Studi Promotor si tratta di “una contrazione decisamente severa (-21,9%) rispetto al livello dell’ultimo marzo ante-pandemia, che è quello del 2019”. Il bilancio comunitario delresta ancora: +4,4%, seppur a 2,8 milioni di, con Francia e Italia in testa fra i grandi mercati con una crescita del 5,7%. Nell’Occidentale le ...

