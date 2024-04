In ospedale portano a una neomamma il figlio di un’altra | Me ne sono accorta cambiando il pannolino

Lamezia, Coordinamento 19 marzo su nuova TAC al pronto soccorso dell'ospedale: "Un passo avanti per la buona sanità" - Lamezia Terme - Nel pomeriggio di mercoledì scorso i delegati del “Coordinamento Sanità 19 Marzo”, Oscar Branca, Antonio Tarzia e Antonio Serratore, accompagnati dal Dirigente della radiologia dottor ...lametino

Fa retromarcia e investe il figlio di un anno: il piccolo Matteo muore dopo due giorni di agonia - Tragedia a Dosson, frazione del comune di Casier in provincia di Treviso. Un uomo stava facendo retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, quando ha inavvertitamente investito il figlio di ...tpi

Cagliari, schianto auto-moto in viale Marconi: padre e figlio in ospedale - I due, di 47 anni e 17 anni, viaggiavano in sella alla due ruote quando hanno impattato frontalmente contro un'auto ...unionesarda