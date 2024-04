Il PalaPanini saluta il suo capitano. Tutti in piedi per Bruno il campione. Sono tredici anni indimenticabili

(Di giovedì 18 aprile 2024) Addii, applausi nel buio, cenni, tosse, saracinesche abbassate. Si potrebbe utilizzare il Montale più vero, quello de ‘Le occasioni’, perre uno dei giocatori più iconici e amati che abbiano mai indossato la maglia di Modena, quelRezende che ieri ha recitato la sua ultima poesia al, vincendo il ballo d’addio con la sua "fedele cadenza di carioca". L’ultima a Modena, non ancora l’ultima con Modena, dato che il trentottenne brasiliano si è regalato un successo che porta alle semifinali per la Challenge Cup, fuori casa, lunedì. Nemmeno la finale, eventualmente, sarà tra le mura amiche. ’Nostroper sempre’. La sintesi è perfetta nello striscione degli Irriducibili Gialloblù che accoglieall’ingresso in campo, a sigillare un legame che ieri si è interrotto sul campo ...

Volley, Bruno si congeda in bellezza: Modena batte Padova 3 - 1: MODENA - Alberto Giuliano gli concede il giro d'onore a quarto set ben avviato: Bruno Rezende saluta il PalaPanini con quattro punti e una grande prova individuale, accompagnato da Davyskiba (24 punti) e Rinaldi (19) nel successo per 3 - 1 di Modena su Padova (25 - 18, 25 - 16, 23 - 25, 25 - ...

Volley. Ore 20.30 Valsa Group - Padova e Bruno saluta Modena. Segui la radiocronaca: Modena - L'ultima partita di Bruno, certamente al PalaPanini chissà forse anche in maglia gialloblù se la Valsa Group non dovesse vincere. Si annuncia una notte comunque speciale al PalaPanini. Si gioca l'ultima partita del Girone Play Off 5° posto: Modena, ultima in classifica, deve battere Padova e sperare che Cisterna perda a Verona. Se così sarà allora la stagione non sarà ...