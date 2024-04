Festival del Giornalismo - ci siamo Tutte le sfide dell’attualità a Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’entusiasmo dei giovani volontari con gli studenti delle scuole perugine in prima linea. Gli appassionanti incontri sui minori migranti, l’emergenza climatica e i rischi di indagini, le elezioni, gli scenari politici europei, i podcast. Una città in fermento e gli speaker arrivati da ogni parte del mondo. Sono le istantanee del “del“ che ieri ha inaugurato la sua diciottesima edizione e ha subito confermato la magia di evento ad altissima attrazione mediatica che fino a domenica farà della città il punto di incontroe dell’informazione internazionale. A dare il bentornato alci ha pensato anche il sindaco Andrea Romizi: "E’ uno di quei periodi dell’anno – ha scritto sui social – in cuidiventa prestigiosissimo palcoscenico internazionale e allo ...