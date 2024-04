F1 - Hamilton | Il mio passaggio alla Ferrari non ha bisogno di conferm - so cos’è giusto per me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lewisha parlato in conferenza stampavigilia del Gp della Cina, in cui ha messo anche i puntini sulle i sul suoin: “Non sento di averdie, penso di sapere cosa èper me, e questo non è cambiato dal momento in cui ho preso la decisione. Non c’è stato un momento in cui l’ho messo in dubbio, e non mi sono lasciato influenzare dai commenti degli altri. Anche oggi, c’è gente che continua a dire stronzate, e continuerà per il resto dell’anno. Io dovrò semplicemente fare quello che so, e sarà un momento emozionante per me“. Su un paragone con Alonso, che correrà praticamente fino ai 45 anni, il pilota inglese ha risposto: “Correrò ancora per un bel po’ di tempo, quindi è decisamente positivo che sia ancora in giro, ...