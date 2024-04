Dilemma Israele Colpire i Pasdaran o strategia regionale?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mentre il G7, riunito in formato ministeriale Esteri a Capri in queste ore, sta decidendo di sanzionare l’Iran dopo l’attacco contronella notte tra sabato e domenica scorsa, Teheran rilancia. Parlando ai giornalisti iraniani in mezzo alla folla presente per la parata del Giorno dell’Esercito, il capo delle forze aeree del Sepah (i) ha detto che sereagirà a sua volta l’Iran contrattaccherà a sua volta “al 100%”. Il generale Amir Ali Hajizadeh sa di viaggiare con un pallino rosso sulla fronte: è un bersaglio israeliano, e vista la fitta serie di precedenti storici che ha colpito i suoi colleghi, sa di essere molto vicino a un dead man walking. Tuttavia la narrazione del regime teocratico, che per altro prevede per i generali uccisi lo status di martiri, non può fermarsi. Non in questo momento. È stato Hajizadeh ...