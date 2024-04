Capotavola è dove si siede lui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Mario Draghi si muove nel solco della tradizione, ma mette a fuoco due discontinuità. La prima: non abbiamo il lusso del tempo. Le cose si fanno con chi ci sta. Ad esempio per l'Unione dei mercati dei capitali, per mobilitare gli investimenti. In sostanza, un'Europa a due velocità è preferibile a un'Europa ferma e destinata, come la bici di Jean Monnett, a cadere. La seconda: distratti dalla libera concorrenza nel mercato interno, non abbiamo visto arrivare i concorrenti esterni. Cina e Usa in testa. Competere con questi colossi è questione anche di dimensioni. Servono masse di manovra impensabili per un singolo Stato. Mai come oggi grandezza delle imprese, investimenti pubblici e privati, ricerca e risorse energetichei sono fattori così intrecciati da impattare direttamente sulla fortezza d'Europa: la manifattura. Impietosi i numeri. Basti, l'Intelligenza artificiale.