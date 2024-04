Calcio - nella rassegna regionale allievi ai ragazzi di MISTER olmo va stretto il punto conquistato nei minuti di recupero La Pontremolese pareggia contro lo Zenith con una doppietta firmata da Di Santo

E’ arrivata la più che meritata convocazione nella nazionale Under 15 per la bomberina di professione Benedetta Rivieri . Non sono passate inosservate le prestazioni della calciatrice dell’annata ... (sport.quotidiano)

Mattia Giani, il giallo del medico in campo. Merlini (Figc): "Serve un aumento delle sanzioni" - Rimangono i dubbi sulla presenza di un presidio sanitario al momento del malore di Mattia Giani: "Costa meno pagare la multa che ingaggiare un dottore". La partita verrà completata il 24 aprile ...lanazione

Le partite di oggi: il programma di giovedì 18 aprile - Si concludono ufficialmente i quarti di finale delle coppe europee nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile 2024. In campo le quattro italiane.tuttomercatoweb

Milan Under 23 Ecco come funziona l'ammissione in Serie C - Il Milan sta valutando il progetto seconda squadra, una vera e propria under 23 da inserire in Serie C, campionato ritenuto idoneo per una squadra giovane, dinamica,.calciomercato