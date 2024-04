Addio ’Bruschetta’ L’Ascoli piange Vivani - una vita in bianconero Magica cavalcata in A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un altro pezzo di storia delCalcio se ne è andato. All’età di 75 anni è purtroppo venuto a mancare Mario, indimenticato centrocampista dell’era Rozzi-Mazzone soprannominato ‘Bruschetta’. Un nomignolo che era stato coniato simpaticamente dai compagni di squadra di quegli anni fantastici vissuti inperché dopo gli allenamenti andavano tutti insieme da ‘Cefelò’ lungo la strada per San Marco e lui si faceva preparare sempre una bruschetta con olio e pomodoro. Mario, non solo è stato il primo marchigiano a giocare in serie A con l’allora Del Duca Ascoli, ma è stato anche uno dei calciatori che ha indossato più volte, dal dopoguerra in poi, la maglia del, la squadra della magnificadalla serie C alla serie A. Il tutto totalizzando 233 presenze (secondo assoluto ...