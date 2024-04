Lombarde tutte ko Brixia ai playout

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sconfitte le squadrenell’ultimo turno di Serie A e una classifica sempre più delineata alla vigilia di quello che sarà l’ultima giornata di campionato del prossimo weekend. Il ko in casa del Geas contro Bologna 49-60 ha decretato il 5° posto delle rossonere che così perdono il fattore campo al primo turno. La sconfitta di Brescia a Roma 76-73 invece condanna aiproprio il, mentre il Sanga Milano cade nettamente a Ragusa 74-53 e rimane al penultimo posto in classifica. S.P.

Lombardia, Veneto e Friuli generano 24 miliardi di ricavi per il sistema italiano del legno-arredo - Le tre regioni messe insieme valgono quasi la metà del fatturato totale della filiera. La sfida attuale e nodo cruciale, in tutti i territori, consiste soprattutto nella formazione professionale iper ...milanofinanza

Fiera agricola della pianura bergamasca - Le date sono da segnare sul calendario. A fine mese, precisamente dal 24 al 28 aprile, torna alla Fiera di Treviglio l’attesissimo appuntamento con la Fiera Agricola di Treviglio e della Bassa Bergama ...ecodibergamo