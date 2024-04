Donne nel recinto? Gli uomini guardano loro il sedere | la follia dell' imam

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il protagonistaa piccola vicenda di cui raccontiamo si chiama Zahoor Ahmad Zargar, è da qualche tempo l'a città di Savona ed è considerato un campionissimo'islam moderato in Italia. Zahoor è stato invitato domenica sera a Diritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio, per partecipare a un dibattito sulle comunità musulmane in Italia e, in particolare, per discuterea questione rilanciata la scorsa settimana da Libero in prima pagina: leconfinate nei recinti alla preghiera di fine Ramadan (la festa di “Eid al-Fitr”). A Roma a Venezia e in altre città italiane i fedeli di Allah hanno chiesto e ottenuto di pregare in piazza. E per ricreare il “sano” clima da moschea hanno deciso di tirare dei teloni di plastica per confinare le signore in chador. ...