Schlein a Conte | “Rispetti la comunità del Pd | non ho bisogno di consigli per cambiare Elettori stufi delle liti tra vicini”

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Rapporti con Giuseppenon più idilliaci? I nostrisonocondominiali tra, cercano da noi un’alternativa unitaria a questa destra. Ma non vorrei che fosse solo un problema mio, perché è una responsabilitàaltre forze di opposizione, con cui bisogna fare un confronto costruttivo sapendo che l’avversario è il governo Meloni, altrimenti non ce ne libereremo”. A rivendicarlo la segretaria Pd Elly, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Stampa estera a Roma, dopo gli attriti con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe, dal nodo Puglia alla questione morale, ma non solo. Ai cronisti che le chiedevano se il Pd fosse subalterno rispetto a, ...

Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una ... (corrieretoscano)

Pd: Schlein, ‘Conte L’avversario è il governo, spero non interessi solo me’ - Lo ha detto Elly Schlein, rispondendo a una domanda sui suoi rapporti con Conte. “Bisogna fare un confronto costruttivo, avendo chiaro che l’avversario e il governo. Spero che questo non interessi ...lagazzettadelmezzogiorno

Conte provoca i Dem: “Il Pd si rilassi, se lo supereremo alle europee non chiederò la leadership” - VIBO VALENTIA. "Veramente sono stufo di leggere che il M5S vuole prendere un punto in più del Pd, sta facendo una continua competizione sul Pd. Oggi, dalla Calabria, annuncio che se alle Europee super ...msn

Schlein: "Campo largo non è morto. Conte Avversario è il governo, spero non interessi solo me" - Il campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una alleanza larga - ...adnkronos