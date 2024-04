Roma-Milan | Assogna | “Pioli deve aspettarsi di più dai suoi giocatori”

2024-04-15 20:12:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere : C’è grande attesa per la sfida di giovedì tra Roma e Milan, ... (justcalcio)

Malore Ndicka, Dott. Cristiani (ex medico A.S Roma) a TAG24: “Gestione perfetta in campo, messo al centro l’essere umano” - Tutti i tifosi si chiedono come sta Ndicka, il calciatore della Roma che ha accusato un malore nel match contro ... se il calciatore possa già essere convocabile persino con il Milan”. Con il senno di ...tag24

Milan, adesso si fa durissima: il presidente chiude all’addio - Brutte notizie per il Milan per quanto riguarda il fronte mercato. Le parole del presidente allontanano l'obiettivo nel mirino del club.spaziomilan

Boniek: "Con il suo arrivo anche le pippe sono diventate forti" - Zbigniew Boniek, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1, nel corso della trasmissione 'Radio Anch'io Sport', per parlare della sfida di Europa League tra Roma e ...areanapoli