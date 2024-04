GTA 5 | lo sviluppo avvenne in un clima di estremo pessimismo tra i dipendenti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 aprile 2024) Di Rockstar Games di solito si parla sempre in termini molto positivi. Lo studio didi GTA, Red Dead Redemption e del futuro, attesissimo GTA 6, in realtà, ha diversi scheletri nell’armadio che di tanto in tanto emergono. Una delle ultime dichiarazioni in merito è quella di Jonathan Gwyn, ex Senior Environment Artist di Rockstar Games. Nel corso di un’intervista, lo sviluppatore ha rivelato alcuni retroscena che parlano di una cultura pessimistica e in certi versi tossica all’interno del team. Gwyn lavorò a GTA 5 tra il 2011 e il 2012 e si dedicò alla realizzazione di diversi ambienti nella mappa di gioco. A determinare ilnegativo nel quale lo sviluppatore dice di essersi mosso era non solo la gestione del management, ma anche e soprattutto l’atteggiamento dei colleghi. Il team manageriale, infatti, aveva un atteggiamento aggressivo e ...