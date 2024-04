Attacco iraniano | il presidente Biden | “Ferreo impegno al fianco di Israele”

(Di domenica 14 aprile 2024) Washington, 14 aprile 2024 – “L’Iran ha iniziato unaereo contro. Ilè regolarmente aggiornato sulla situazione dal suo team di sicurezza nazionale e si incontrerà con loro questo pomeriggio alla Casa Bianca“. Lo riferisce in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, secondo cui “il suo team è in costante comunicazione con i funzionari israeliani e con altri partner e alleati”. “È probabile che questosi svolga nell’arco di diverse ore”, afferma Watson, ribadendo che“è stato chiaro: il nostro sostegno alla sicurezza di. Gli Stati Uniti saranno aldel popolo die sosterranno la loro difesa ...

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Austin: « Israele conti sul sostegno degli Usa in caso di attacco iraniano ». (corriere)

L'Idf conferma, 'l'Iran ha lanciato missili' - L'esercito israeliano ha confermato che l'Iran ha lanciato missili come parte del suo Attacco. "Poco fa l'Iran ha lanciato missili dal suo territorio verso il territorio dello Stato di Israele", ha ...ansa

Israele pianifica una “risposta importante” all’Attacco iraniano - Roma, 14 apr. (askanews) – Israele sta pianificando una “importante riposta” all’Attacco missilistico iraniano: è quanto riporta la rete televisiva israeliana Channel 12, citando fonti del governo ...askanews

USA - Biden: "Il nostro impegno per la sicurezza di Israele è ferreo" - Il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro le minacce provenienti dall’Iran e dai suoi delegati è ferreo", scrive su X Joe Biden, dopo l'Attacco dell'Iran a Israele. I just met with my ...napolimagazine