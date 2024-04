Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 13 aprile 2024)DEL 13 APRILE 2025 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI PRIME CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA A CAUSA DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE LATINA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRESI I LAVORI SERALI DI RINNOVO DEI BINARI DELLA METRO A DALLA DOMENCA AL GIOVEDÌ ULTIMA CORSA DEI TRENI È ALLE ORE 21.00.POI IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI. RICORDIAMO CHE FINO AL 30 GIUGNO SARÀ CHIUSA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE PER CONSENTIRE I LAVORI DI ...

Piacenza in fiore, le limitazioni alla viabilità: I mezzi del trasporto pubblico locale potranno circolare lungo le direttrici da via Cavour e via Roma verso via Borghetto, così come da corso Garibaldi verso piazza Sant'Antonino. Sarà in vigore ...

Sagra del Carciofo: il programma di sabato 13: ...Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 12 al 14 aprile cambierà la viabilità. ... • Via Amalfi (tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma) istituto il senso unico con ...