Verso Roma-Milan | Daniele De Rossi | Dybala out con l’Udinese? Vediamo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 aprile 2024) In attesa della gara di ritorno traDeha spiegato la gestione die altri giocatori a Udine Domani ilaffronterà il Sassuolo al MAPEI Stadium alle 15. Nella gara delle 18 invece sarà laa scendere in campo controal Bluenergy Stadium. I giallo, dopo aver vinto 1-0 contro la squadra di Pioli nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League, non sono tornati nella Capitale, ma hanno deciso di allenarsi a Monza nelle giornate di ieri e oggi, per poi volareTrieste e raggiungere Udine in pullman. In vista della sfida con i friulani, il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Deha parlato ...