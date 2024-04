Screening salute con il Lions Day a Caserta | allerta per il diabete | udito nella norma

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 aprile 2024). Si attesta al cinque per cento il numero deini affetti dasottopostisi alloofferto ieri mattina in piazza Dante nell’ambito del tradizionaleDay. I prelievi sono stati effettuati dalla competente équipe messa a disposizione dal Comitato locale della Croce Rossa, presieduto da Teresa Natale. Nessun allarme, invece, per l’, misurato dal personale di Ampliphon, sala qualche fisiologica insufficienza già nota. È la sintesi della settimana lionistica dedicata allacon ben tre convegni, svoltisi in sinergia con l’Unitre presso l’Istituto salesiano. Significativo l’intervento del presidente del consiglio dei governatori del Multidistretto 108 Italia Claudio Sabattini sia alla sessione di venerdì sera che all’evento di ieri ...